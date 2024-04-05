Пользователям придётся устанавливать обновление вручную

Пользователи с опытом ручного обновления реализаций NVIDIA DLSS для различных игр недавно получили новую опцию, которая может значительно повлиять на визуальные эффекты и производительность. Команда NVIDIA также приблизилась к цели Microsoft по упрощению масштабирования приложений для разработчиков игр.

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Файлы DLL для NVIDIA DLSS 3.7 теперь доступны. Хотя это обновление добавляет новую десятичную точку, его дополнения не так значительны, как в версии 3.5. Тем не менее, моддеры заметили новый пресет и загадочный режим масштабирования.

Для применения обновления нужно загрузить соответствующий файл DLL, а затем использовать программное обеспечение DLSS Tweaks от Emoose. Это приложение позволяет добавить последнюю версию DLSS в игры, которые поставлялись со старыми вариантами. Другое приложение, DLSS Swapper, упрощает замену файлов DLL, так что пользователи могут просто заменить DLL в папке установки игры, чтобы избежать использования стороннего программного обеспечения.

Новая предустановка является важным дополнением версии 3.7 DLSS для конечных пользователей. Ранее технология включала пять предустановок масштабирования, позволяющих разработчикам настраивать под различный контент. Предустановки определяют, как DLSS балансирует стабильность изображения и движение, в отличие от профилей производительности, выбираемых игроками в играх.

Предустановка была отключена, но пользователи, тестирующие ее, отмечают улучшение качества изображения в некоторых играх. Добавлена поддержка альфа-масштабирования, но пока не ясно, каким образом она используется.

Обновление также включает улучшения Streamline, инструмента с открытым исходным кодом от NVIDIA, помогающего разработчикам применять DLSS и другие технологии масштабирования. Microsoft работает над аналогичным набором инструкций DirectSR для предоставления общей структуры разработчикам.

Последнее крупное обновление DLSS от NVIDIA, версии 3.5, добавило реконструкцию лучей, интегрирующую масштабирование искусственного интеллекта в процесс шумоподавления, что привело к более точной трассировке лучей с минимальным влиянием на производительность.