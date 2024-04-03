По словам представителей, литейный бизнес компании показал убыток из-за некоторых ошибок в управлении

Акции Intel упали на 4% после того, как стало известно о 7-миллиардовом операционном убытке ее литейного бизнеса в 2023 году. Выручка также снизилась на 31%, с $27,49 миллиарда до $18,9 миллиарда.

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Генеральный директор Intel Пэт Гельсингер предупредил инвесторов о том, что худшее впереди. Он прогнозирует самый убыточный год для бизнеса по производству микросхем в 2024 году и не ожидает безубыточности до 2027 года. Гельсингер считает, что ошибки, допущенные Intel в прошлом, сыграли свою роль в убытках. Одной из таких ошибок было решение не использовать машины ASML Extreme Ultraviolet (EUV), хотя позже компания изменила свое решение и инвестировала в них.

"В эпоху после выхода EUV мы видим, что сейчас мы очень конкурентоспособны по цене, производительности и возвращению к лидерству. А в эпоху, предшествовавшую EUV, мы несли большие расходы и были неконкурентоспособны", - сказал Гелсингер.

Некоторые ошибки вынудили Intel передать часть производства на аутсорсинг другим литейным заводам, включая TSMC. Цель компании - привлечь больше клиентов в свой литейный бизнес, что в частности удалось сделать сделкой на $15 миллиардов с Microsoft. Помимо этого, Intel станет основным бенефициаром закона о чипах. Белый дом разрешил компании получить значительное финансирование в размере $8,5 миллиардов и кредиты на $11 миллиардов кредитов под низкие проценты, а также 25%-ную инвестиционную налоговую скидку до $100 миллиардов капитальных вложений для развития производства в Соединённых Штатов Америки.