Компания производит чипы для таких гигантов как: Apple, Nvidia, AMD, MediaTek, Qualcomm

Массивное землетрясение на Тайване, произошедшее впервые за последние 25 лет, оказало серьезное воздействие на производство полупроводниковых компаний острова. Это угрожает технологической отрасли и, возможно, мировой экономике. Тайвань играет ключевую роль в производстве передовых чипов, которые являются неотъемлемой частью технологий от искусственного интеллекта и смартфонов до электромобилей.

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Землетрясение магнитудой 7,4 привело к обрушению по меньшей мере 26 зданий, гибели четырех человек и ранению 57 по всему острову. Наиболее крупные компании, такие как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., остановили часть производства микросхем и эвакуировали сотрудников. United Microelectronics Corp. также приняла аналогичные меры на своих предприятиях. Эти компании производят чипы, использующиеся в широком спектре продуктов, включая iPhone и графические процессоры Nvidia, используемые для обучения моделей искусственного интеллекта. Тайвань является ведущим производителем передовых полупроводников, и является источником большей части таких чипов высокого класса в мире. Эксперты предупреждают, что сбои в производстве таких важных частей для технологий могут оказаться критическими для мировой промышленности.

Текущая ситуация вызывает опасения относительно нехватки чипов, необходимых для развития искусственного интеллекта. Предполагается, что любые проблемы в производстве могут оказать серьезные последствия, и многое зависит от того, как быстро компании смогут возобновить свою деятельность. Пока неясны конечные последствия землетрясения на поставки чипов и технологическую инфраструктуру Тайваня.