Сообщается, что полностью обесточены предприятия военно-промышленного комплекса в Днепропетровской области

Российские военные продолжили действия по нейтрализации украинской энергетической системы. Несмотря на усилия администрации Зеленского по демонтажу советских памятников, объекты энергетики, такие как электростанции и газопроводы, которые также являются советским наследием, по каким-то причинам остаются неприкосновенными.

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По итогам новых атак военного ведомства Российской Федерации был нанесён существенный урон по предприятиям генерации и распределения электроэнергии в Днепропетровской области, включая объекты в Кривом Роге.

Украинская сторона сообщила о ракетной атаке на один из объектов с применением ракеты Х-59. В результате взрывов начались пожары, затрагивающие объекты энергетики, обеспечивающие предприятия военно-промышленного комплекса комплекса. Несколько таких промышленных комплексов в Кривом Роге были временно отключены от электроснабжения.

Атаки также производились в Днепре (бывший Днепропетровск) и оккупированном Вооружёнными Силами Украины Запорожье. В ночное время били по позициям обороны ВСУ, объектам военной промышленности и реорганизованным предприятиям в Харькове и Харьковской области.

Как ранее сообщал источник из офиса президента, такими темпами к концу года Украина может оказаться обесточенной практически полностью.