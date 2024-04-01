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Zelikman
Энтузиаст собрал мини ПК на базе Intel N100, напоминающий ретро-устройства из 90-ых
Система работает на базе 4-ядерного Intel N100 и имеет аккумулятор на 17500 мАч

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  Энтузиаст поделился своей готовой сборкой на форуме sff. Он использовал материнскую плату Asrock N100DC-ITX с 4-ядерным процессором Intel N100 (Alder Lake) и графикой Intel UHD Graphics с 24 исполнительными блоками. Для хранения данных он подключил планку памяти Mushkin Essentials DDR4 на 32 ГБ и SSD Mushkin Pilot-E на 1 ТБ. Однако, самое интересное в этой сборке, не характеристики оборудования.

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  Моддер установил пару семидюймовых дисплеев от Waveshare – один по традиции, второй в качестве сенсорной клавиатуры, чтобы создать уникальный внешний вид. Это также удобно для эмуляции ретро-игр на двух экранах. И, что удивительно, всё это работает от литий-ионного аккумулятора на 17500 мАч от Talentcell.
  Все это заключено в специальное шасси, напечатанное на 3D-принтере. Полные размеры не раскрываются, но, основываясь на размерах дисплеев и материнской платы, можно предположить их примерное значение. Система, скорее всего, имеет пассивное охлаждение, поэтому она работает практически бесшумно.

  Как это ни печально, но путаница проводов на правой стороне устройства неизбежна из-за конструкции корпуса. Это связано с тем, что каждый дисплей требует подключения к материнской плате для питания через USB и передачи видеосигнала через HDMI. Возможно, сделав корпус чуть шире, можно было бы спрятать провода внутри корпуса. Угловые разъемы и более короткие кабели также улучшили бы внешний вид.

  Тем не менее, это впечатляющее инженерное решение, демонстрирующее, что в мире компьютерного железа ещё есть огромное количество энтузиастов.

#intel #технологии #компьютеры #железо #энтузиаст #n100
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