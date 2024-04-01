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Zelikman
Производительность процессоров AMD Zen 5 может вырасти на 40% в сравнении с Zen 4
Процессоры из линейки Ryzen 9000, которые будут использовать данные ядра, выйдут уже в этом году

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  Последние новости пришли от признанного эксперта по аппаратному обеспечению @kepler_l2, который заявил, что ядра Zen 5 будут значительно быстрее, чем их предшественники Zen 4. По его словам, результаты тестов производительности показали, что ядра Zen 5 могут быть на 40 процентов быстрее, чем Zen 4, что потенциально превратит процессоры AMD следующего поколения в значительное обновление по сравнению с текущими моделями.

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  Важно отметить, что неясно, основано ли увеличение производительности на целых числах или числах с плавающей запятой. Наличие значительного улучшения в однопоточных и многопоточных рабочих нагрузках было бы весьма значимо. Неизвестно также, является ли 40-процентное повышение средним показателем или же максимальной отметкой. На данный момент это всего лишь слухи, поэтому стоит относиться к ним с некоторой долей скепсиса.

  Ожидается, что архитектура ядра Zen 5 будет использоваться в различных линейках процессоров в ближайшие годы, включая настольные процессоры Granite Ridge, ожидаемые на рынке в 2024 году под названием Ryzen 9000. Другие ожидаемые линейки чипов на базе Zen 5 включают APU Strix Point, запланированные к выходу в этом году, а также процессоры Fire Range для ноутбуков и флагманские APU Strix Halo, которые, по слухам, должны выйти в 2025 году.

  Кроме того, компания планирует использовать ядра Zen 5 "Nirvana" и "Prometheus" в своих серверных процессорах EPYC следующего поколения, ожидаемых на рынке в 2024 году. Предполагается, что эти чипы будут выпускаться по техпроцессу 3-нм от TSMC и начнут серийное производство в третьем квартале 2024 года.

  AMD официально заявила, что Zen 5 принесет ряд обновлений по сравнению с Zen 4, включая повышенную производительность, эффективность, переработанный интерфейс, а также встроенные оптимизации для искусственного интеллекта и машинного обучения.

#amd #процессоры #технологии #ryzen #железо #9000 zen 5
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