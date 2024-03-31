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Zelikman
Минобороны Азербайджана обвинило Армению в переброске войск к государственной границе
Ереван заявляет, что проводит лишь учения для новобранцев-водителей

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  Министерство обороны Азербайджана официально обвинило армию Армении в переброске военных подразделений, бронированной техники и артиллерии к границам двух стран.

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  "На различных участках условной армяно-азербайджанской границы отмечается столпотворение живой силы, бронетехники, артиллерийских установок, а также других мощных огневых средств и интенсивное передвижение войск Вооруженных Сил Армении", - говорится в заявлении пресс-службы оборонного ведомства.

  В свою очередь Министерство обороны Армении опровергло факт перемещения подразделений армянской армии к границе, заявив, что опубликованные видеозаписи и фотографии демонстрируют лишь "учебный процесс новобранцев-водителей". По мнению МО РА, ситуация на границе стабильная и "не требует дополнительных мер безопасности".

  Напомним, накануне в сети появились видео и фотоматериалы, где колонны различной военной техники, в том числе боевые машины пехоты, танки и бронированные автомобили, активно перемещаются по территории Республики Армения, а местные средства массовой информации и телеграм-каналы сообщали, что техника движется к азербайджанской границе.

  Следует отметить, что военное ведомство Азербайджана в очередной раз использовало термин "условная граница" по отношению к государственной границе двух стран, который активно используется азербайджанскими информационными ресурсами.

#техника #армия #оружие #танки #армения #азербайджан #бмп
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