Обновлённые камни будут обозначены как Ryzen 5000XT, что может говорить о повышенных частотах, в сравние с предыдущими линейками

AMD продолжает развивать линейку процессоров Ryzen на основе сокета AM4, что позволяет значительно продлить срок службы платформы. На недавней презентации в Китае компания AMD представила новый процессор Ryzen 5000XT, под девизом "атакуя все ценовые категории". До этого момента такой линейки не существовало, но это не первый раз, когда AMD добавляет суффикс XT.

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Серия AMD Ryzen 3000XT дебютировала в середине 2020 года и представляла собой чипы на базе Zen 2 с более высокой тактовой частотой по сравнению с базовыми аналогами. Ожидается, что новая серия 5000XT будет основана на архитектуре Zen 3 и будет работать на еще более высокой частоте по сравнению с оригинальными чипами серии 5000.

В тизере не было упоминаний о конкретных моделях или аппаратных характеристиках. На слайде также упоминаются еще две новые модели чипов: Ryzen 7 8700F и Ryzen 5 8400F. О спецификациях этих чипов ничего не сообщается, но считается, что Ryzen 7 8700F будет иметь 8 ядер и 16 потоков, а Ryzen 5 8400F - 6 ядер и 12 потоков. Если верить слухам, то новые процессоры из серии F также могут быть ограничены китайским рынком. Как и в случае с Ryzen 5 7500F, который изначально был доступен только в Китае, а затем появился и в других регионах.

Пока не подтверждено, что новые чипы серии F могут быть процессорами с переработкой. Возможно, это процессоры, у которых интегрированная графика не прошла контроль качества, но при этом все процессорные ядра полностью функциональны. В зависимости от цены, эти чипы могут стать привлекательным вариантом для пользователей, которые уже имеют дискретную графическую карту или планируют ее использовать.