Тема стала актуальной, после вхождения одной из ракет в воздушное пространство Польши

В результате недавней ракетной атаки Вооруженных Сил Российской Федерации на объекты Вооруженных Сил Украины на западе Украины, одна ракета "проникла" в воздушное пространство Польши и находилась там в течение 39 секунд.

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Польские представили сообщили, что системы противовоздушной обороны были приведены в полную боеготовность и держали обстановку под контролем. Однако, ракету не сбили, так как она повернулась обратно в сторону Украины. В Киеве после этого инцидента были произнесены несколько презрительных комментариев относительно "нерешительности" Варшавы.

Одновременно с этим министр иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил в ходе диалога с журналистами, что в Североатлантический Альянс уже обсуждает вероятность поражать российские ракеты, направляющиеся в сторону государств-членов НАТО. Речь идёт об уничтожении российских ракет над территорией Украины, не выжидая вхождения в воздушное пространство Польши. Однако, Шейна подчеркнул, что для этого необходимо будет согласие администрации Зеленского.

"Таким образом, противовоздушная оборона НАТО сможет сбивать российские ракеты даже вне территорий альянса", - заявил глава Министерства Иностранных Дел Польши.

В заключение, Шейна добавил, что такие меры необходимы, чтобы не допустить того, чтобы Россия навязывала альянсу свои правила. Вместе с этим, если эти диалоги правда ведутся внутри НАТО, то это похоже на стремление Запада "прикрыть" хотя бы западные области Украины, не втягиваясь в открытый конфликт с Россией.