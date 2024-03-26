Хоть игра и не затрачивала много ресурсов со стороны разработчиков и было создана небольшой компанией, проект оказался хитом и принёс огромную прибыль

Две ведущие творческие студии Tencent Holdings Ltd. в настоящее время занимаются разработкой мобильных игр в стиле популярного вирусного хита этого года - Palworld, с надеждой оживить основные бизнес-показатели компании.

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По словам источников, знакомых с этим вопросом, команды Timi и Lightspeed разрабатывают игры в жанровом стиле Palworld, которые предлагают обилие приручаемых животных и стилизованные бои. Эти студии работают независимо друг от друга, но похоже, они оба остановились на этом новом подходе, чтобы найти следующий "Honor of Kings", который может способствовать росту Tencent.

Tencent делает ставку на успешный запуск в Китае игры Dungeon & Fighter Mobile от компании Nexon Co. в ближайшие несколько месяцев, чтобы стимулировать рост продаж в будущем. Однако, как правило, разработка собственных хитов более выгодна, чем адаптация внешнего контента, и может поддержать слабеющий бизнес, который показал снижение доходов от игр на 2% в праздничном квартале.

Крупнейшему в мире издателю игр очень нужен мегахит. Компания сталкивается с ценовой войной в своем облачном бизнесе и стагнацией разнообразия программного обеспечения на внутреннем рынке, где конкурирующая компания Eggy Party, принадлежащая NetEase Inc., монополизировала рынок нового жанра игр для вечеринок.

Для ускорения восстановления Tencent сейчас готовит несколько конкурирующих проектов для достижения наилучших результатов, рассказывают люди, просившие не раскрывать их имена в связи с конфиденциальностью. Две самые прибыльные и популярные игры компании, Honor of Kings от Timi и Peacekeeper Elite от Lightspeed, стали результатом нескольких лет ожесточенной внутренней конкуренции.

Инди-игра Palworld для ПК, разработанная небольшой студией с ограниченными ресурсами, стала самой загружаемой новой игрой в мире после ее релиза в январе. Создание игры такого типа можно осуществить достаточно быстро и обеспечить мгновенную монетизацию, особенно с поддержкой огромных ресурсов Tencent и ее рекламной платформы.

Новые игры, которые находятся в разработке, объединяют элементы открытого мира, выживания и крафта с возможностью воспитания виртуальных питомцев, согласно источникам и объявлению о вакансии, опубликованному Bloomberg News. Эти функции сделали Palworld, который фанаты называют "покемонами с оружием", неожиданной сенсацией с одновременным онлайн-участием более 2 миллионов игроков.

Самая ценная компания в Китае также предпринимает шаги для укрепления своего кадрового резерва, включая приобретение активов у сокращенного игрового подразделения Bytedance Ltd.