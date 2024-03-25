Сообщается, что украинские подразделения вытеснены с территории в 2 квадратных километра

Российская армия сегодня успешно провела наступление на стыке Донецкой и Запорожской области. Речь идет о территории, известной как Выступ Времьевского района. В прошлом году на этой территории украинским формированиям удалось достичь определенного успеха во время контрнаступления.

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За сутки российские войска прогнали киевские подразделения с площади порядка 2 квадратных километров в районе села Старомайорское и Урожайное. Помимо этого, удалось отбить и удержать линию Старомайорское-Макаровка-Благодатное-Нескучное-Великая Новоселка, где находились данные села.

Решительные действия армии привели к тому, что Вооруженные Силы Украины вынуждены отступить за реку Мокрые Ялы, используя этот водоем в качестве линии обороны в черте села Старомайорское.

При этом Вооруженные Силы России атакуют украинскую группу с двух направлений - с Юга и Запада. В результате этого, позиции противостоящих сил оказываются под плотным огнем, в том числе со стороны высот в окрестностях Ровнополя.





Карта местности украинской стороны показывает, что обстановка для Киева в Старомайорском усложнена тем, что посёлок находится на низменности, в то время как высоты к Юго-Западу и Западу от него находятся под контролем российских вооруженных сил.