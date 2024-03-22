Йеменское движение готово уничтожать корабли лишь тех стран, которые поддерживают Израиль в войне с палестинским народом

Хуситы сообщили Китаю и России о безопасном прохождении их торговых судов через Красное море и Аденский залив, игнорируя нападения со стороны бойцов группировки. Согласно нескольким источникам, знакомым с обсуждениями внутри группировки, это достижение взаимопонимания было возможно благодаря переговорам дипломатов Китайской Народной Республики и Российской Федерации с Мохаммедом Абдель Саламом, одним из известных политических деятелей хуситов, в Омане. Представитель хуситов, попросивший сохранить его анонимность, уточнил, что переговоры также открыли возможность политической поддержки хуситам со стороны Китая и России в организациях, таких как Совет Безопасности ООН.

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Начиная с середины ноября, Хуситы атаковали несколько коммерческих и военных судов в южной части Красного моря и Аденском заливе. Волнение вокруг ракетных атак группировки и беспилотных летательных аппаратов вызывает повышенную тревогу у глобальных держав. В ходе открытых переговоров Хуситы подчеркнули, что активы Москвы и Пекина не являются целью нападений, однако, они хотели получить более жесткие гарантии от группировки. В последнее время хуситы ошибочно идентифицировали несколько судов, особенно тех, связанных с Израилем, Соединёнными Штатами и Великобританией. В результате этого Китай и Россия, возможно, запросили дополнительные меры безопасности для своих судов.

Атаки группировки направлены на то, чтобы оказать давление на Израиль и заставить его прекратить конфликт с Хамасом в Газе. Однако, многие аналитики высказывают сомнения в том, что хуситы прекратят свои действия в случае достижения мирного соглашения или прекращения огня.

Водные пути, включая Баб-эль-Мандебский пролив, играют решающую роль в мировой экономике, так как по ним совершается около 30% контейнерных перевозок и значительная часть нефтепродуктов и сжиженного природного газа. Несмотря на нападения, компании из Китая и России продолжают использовать эти пути для перевозок. В отличие от многих западных судоходных компаний, они не объявили об избегании этой области, что помогает им сэкономить время и деньги на транспортных расходах.