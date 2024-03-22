Утренняя атака стала ответом украинским формированиям за атаки на Курскую и Белгородскую области

Российская армия нанесла удар за попытки украинских формирований пробиться в Белгородскую и Курскую области. Как было обещано верховным главнокомандующим, эти шаги киевских войск спровоцировали справедливую и мощную реакцию. Фактически, этим утром так и произошло.

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Поступают сообщения о серии ракетных ударов, которые привели к выведению из эксплуатации крупных объектов энергетической инфраструктуры на территориях, контролируемых украинскими властями. Киев в подконтрольных ему телеграм-каналах и средствах массовой информации размещает фото и видеоматериалы уничтоженной инфраструктуры Днепрогэса, который расположен в оккупированной украинскими войсками Запорожской области. В следствии поражения, нарушилась возможность работы со шлюзами и сама генерация электроэнергии на станции находится под вопросом. Работа Воздушно-Космических Сил России, была направлена на инфраструктурные объекты на Севере Украины.

"Электроснабжение военных и военно-промышленных объектов нарушено в Днепропетровске (Днепре) и его области", - говорится в сообщениях.

Жесткий ответ на атаки администрации Зеленского против мирных жителей областей Курска и Белгорода, несомненно, не угомонит киевские власти, но, вероятно, заставит их понять, что любые провокации против Российской Федерации, и каждый россиянин пострадавший от их атак, не останется без внимания и достойного ответа.

Видео можно посмотреть по ссылке: https://t.me/milinfolive/118786