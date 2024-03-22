Технология Nvidia позволяет запускать алгоритмы искусственного интеллекта прямо в автомобиле

Тайваньская компания MediaTek представила новую линейку системных чипов (SoC) для автомобильной промышленности. Эти чипы, под названием Dimensity Auto Cockpit, оснащены мощными графическими процессорами Nvidia, которые предназначены для использования в автомобильных развлекательных системах, искусственном интеллекте и других вычислительных задачах. На конференции, организованной компанией Nvidia для технологий графических процессоров, MediaTek представила четыре различных варианта своих чипов (CX-1, CY-1, CM-1, CV-1), разработанных для автомобилей различных классов - от премиум-сегмента до начального уровня.

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Новая платформа основана на свежих процессорных ядрах ARMv9-A и использует передовой производственный процесс 3 нанометра. Как утверждает MediaTek, эта платформа специально разработана для удовлетворения потребностей автомобильного рынка. Nvidia предоставила лицензию на использование своего графического процессора "следующего поколения", например, Blackwell или другой аналогичной модели, чтобы обеспечить новые возможности этих чипов, включая аппаратное воспроизведение графики с трассировкой лучей и технологию глубокого обучения DLSS3.

Технология Nvidia позволяет запускать алгоритмы искусственного интеллекта прямо в автомобиле без необходимости подключения к облачным сервисам. Водители смогут использовать чат-ботов на основе модели LLM и функции генерации искусственного интеллекта на единой платформе, которая объединяет аппаратные и программные компоненты.

Чипсеты Dimensity Auto Cockpit от MediaTek предлагают высокую степень интеграции, включая встроенные функции мультикамеры для различных приложений в области безопасности, а также обработку звука (DSP) и поддержку последних голосовых помощников. Это позволяет водителям легко управлять системой информационно-развлекательного комплекса, не отвлекаясь от дороги.