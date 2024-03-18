После уничтожения предыдущих комплексов удары по позициям ВСУ участились и начали приносить еще больше результатов

Накануне украинские вооруженные силы потеряли сразу несколько зенитно-ракетных комплексов американского производства "Patriot", состоявших в сформированных ранее передвижных группах противовоздушной обороны.

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Данные подразделения должны были передвигаться достаточно близко к линии боевого соприкосновения и осуществлять прикрытие позиций ВСУ на земле от российской авиации и ракетных ударов. Однако, в течение короткого периода времени Киева потерял 3 из 5 таких подразделений. Предполагается, что российская разведка получила данные с маршрутами передвижений ЗРК "Patriot", вследствие чего, по ним были нанесены ракетные удары. Потеря этих комплексов нанесла серьёзный ущерб системе ПВО Украины, российская авиация сумела нарастить удары с воздуха и результативные заходы дронов-камикадзе.

Как сообщает источник в Генеральном Штабе Украины, главнокомандующий Сырский уговорил президента Владимира Зеленского снять часть комплексов "Patriot" с Киева и с Южных регионов для создания новых передвижных групп ПВО. По словам инсайдера, передовые позиции украинской оборонительной линии регулярно уничтожаются российской авиацией из-за участившегося применения тяжелых авиационных бомб, не давая возможности выстраивать оборону. Руководству ВСУ приходится каждый раз перебрасывать всё новые резервы на уничтоженные позиции, чтобы держать оборону, но очередной прилёт ФАБ-1500, и вновь появляется необходимость переброски войск.