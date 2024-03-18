Данное предприятие специально готовили для обслуживания западных танков и боевых машин пехоты

Российские вооруженные силы продолжают осуществлять оперативные ракетные атаки в различных местах Украины с целью уничтожения объектов оборонно-производственного комплекса, арсеналов, складов с оружием и пунктов базирования иностранных добровольцев. Согласно сообщениям из российских источников, 17 марта был осуществлен удар по городу Николаев.

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По имеющимся данным, примерно в 14:30 по московскому времени, баллистическими ракетами, возможно, комплекса "Искандер", был зафиксирован прилет по бронетанковому заводу в Николаеве. В результате атаки прогремело несколько взрывов в районе предприятия. Сообщается, что завод накануне претерпел модернизацию, и его возможности планировалось использовать для ремонта бронированной техники, поставляемой западными спонсорами, включая тяжелую технику. Очевидцы сообщают о видимом столбе черного дыма над местом удара.

По данным источников, первым боеприпасом был поражен ремонтно-сборочный цех комплекса, где находилось новейшее оборудование, необходимое для обслуживания немецкой и британской тяжелой техники. На данный момент точные результаты удара неизвестны. Второй удар нанесен в хранилище ремонтно-сборочного цеха, где находились несколько танков Leopard и Challenger, ожидавших ремонта. Имеются данные о повреждении не менее 15 единиц бронетехники, возможно, даже о ее полном уничтожении.

Отмечается, что за последний месяц российская армия атаковала более 10 объектов украинского ОПК, осуществляя меткие и точные удары. Предполагается, что российская разведка получает координаты целей от местных, и своевременно и эффективно реагирует на полученную информацию, нанося точные удары.