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Zelikman
За 2023 год поставки настольных ПК и ноутбуков сократились на 8,8%
Однако, аналитики рассчитывают, что в ближайшие годы данная отрасль перейдет к росту, в основном из-за технологий искусственного интеллекта.

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  Последние анализы показывают, что в 2023 году падение во многих секторах рынка ПК стабилизировалось, и в четвертом квартале отмечен рост. Согласно новому отчету IDC, рабочие станции также не оказались исключением. Хотя в целом в прошлом году отмечалось снижение.

  По данным IDC, поставки настольных компьютеров и ноутбуков упали на 8,8% в прошлом году. Это второй по величине спад с момента начала отчетности компании в 2008 году. Впрочем, аналитики ожидают устойчивый рост, по крайней мере, в течение следующих двух лет.

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  Прогнозы оптимистичны, так как большая часть спада в 2023 году произошла в первой половине года, а затем поставки стабилизировались во второй половине. Другие отчеты также показывают, что поставки секторов, таких как процессоры и графические процессоры, выросли более чем на 20% в четвертом квартале.

  Dell и HP, два крупнейших игрока, замедляли темпы роста в большей части 2023 года, но удержали лидерство на рынке. Lenovo заняла третье место и больше всего выиграла от восстановления в четвертом квартале, продемонстрировав рост более 11%, несмотря на слабость в Китае.

  Аналитики ожидают, что несколько факторов способствуют увеличению поставок рабочих станций в 2024 и 2025 годах - одним из них является переход на Windows 11. Недавно Microsoft объявила о завершении выпуска Windows 10 Enterprise и Education: 11 июня для версии 21H2 и 14 октября 2025 года для версии 22H2. После этого организации должны перейти на Windows 11 или оплатить дорогостоящую подписку, так как многие системы Windows 10 официально не поддерживают новую операционную систему.

  Кроме того, аналитики ожидают, что будущие ПК с искусственным интеллектом стимулируют спрос на новые устройства, включая рабочие станции. Компании AMD и Intel продвигают новые поколения процессоров с нейронными процессорами, которые способны выполнять обработку рабочих нагрузок генеративного искусственного интеллекта на уровне устройства. Microsoft также уделяет значительное внимание этому тренду и включает в предстоящее обновление Windows 11 24H2 множество функций искусственного интеллекта. Клавиша Copilot, которая была недавно добавлена в официальную спецификацию клавиатуры Windows, свидетельствует о вере Microsoft в будущее искусственного интеллекта.

#технологии #искусственный интеллект #компьютеры #рынок #железо
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