Также данный процессор сумел побить рекорды в Pifast, SuperPi 1M и PyPrime 32B

Новейший Core i9-14900KS от Intel сразу же стал самым мощнейшим на сегодняшний день решением. Он оснащен специальным чипом Raptor Lake Refresh 14-го поколения, который также интересно разгонять. Команда оверклокеров из Asus смогла разогнать его до 9,117 МГц на одном ядре и установить множество мировых рекордов.

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Core i9-14900KS имеет рекордную для потребителей тактовую частоту в 6,2 ГГц, что является самым высоким показателем среди всех доступных процессоров. Однако, самым впечатляющим достижением стало то, что удалось разогнать 24-ядерный чип до 9,117 МГц на одном P-ядере. Стоит отметить, что все это можно отнести к маркетинговым трюкам, так как процессор не способен предоставлять такую производительность в стандартных условиях.

Для разгона до такой частоты разгонщики были вынуждены поднять напряжение на Core i9-14900KS до 1,85 В и охлаждать чип с помощью жидкого гелия до -231 градуса Цельсия, чтобы предотвратить его отказ. Команда использовала фирменную материнскую плату ROG Maximus Z790 Apex Encore - улучшенную версию предыдущей модели ROG Maximus Z790 Apex.

Данный процессор сумел побить четыре новых мировых рекорда. Core i9-14900KS с тактовой частотой 9,117 МГц стал самым быстрым процессором, опережая предыдущую версию Core i9-14900KF, которая достигла отметки 9,043,92 МГц. Оверклокер из Южной Кореи, Safedisk, также превзошел все имеющиеся рекорды в Pifast, SuperPi 1M и PyPrime 32B.

Для большинства потребителей Core i9-14900KS может оказаться несостоятельным выбором. Процессор всего лишь немного опережает Core i9-14900K, а дополнительные $25 стоят только за повышение тактовой частоты boost. Ryzen 7 7800X3D от AMD предлагает гораздо большую ценность для геймеров, в то время как Ryzen 9 7950X, который дешевле, обеспечивает лучшую производительность.