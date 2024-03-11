Решение о снятии Дмитрия Рюмшина произошло на фоне потери подразделением 4 американских танков Abrams

В 47-й отдельной мотострелковой бригаде, переброшенной для сдерживания российского наступления к городу Авдеевка, случилась очередная смена командира. Новым комбригом стал уже четвертый по счету за последний год. О случившемся сообщают украинские источники.

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В этот раз командование решило отстранить Дмитрия Рюмшина, назначенного на пост главы военного подразделения менее двух месяцев назад. В самой бригаде все в шоке, спрашивают, за что было снято столь "талантливое" руководство войсками, отражающими российскую угрозу в районе Бердычева на направлении к Авдеевке. Однако, причина довольно очевидна: Рюмшин понес значительные потери, включая дорогостоящие американские танки Abrams. Согласно последним данным, в наличии у бригады осталось всего 25 танков из изначальных 31. Четыре танка уничтожены, а еще два получили повреждения.

47-я мотострелковая бригада была сформирована в апреле 2022 года на базе одного мотострелкового батальона. Это подразделение оказалось в первых рядах боевых действий во время летнего контрнаступления в прошлом году. После значительных потерь бригаду перевели на реформирование. Командовавший ей подполковник Александр Сак стал героем с довольно спорными методами командования, отправляя немецкие танки и американские БМП во фронтальные атаки сквозь минные поля в районе Работино на запорожском направлении. Его сняли с должности в сентябре 2023 года и заменили на полковника Александра Павлия, ранее командовавшего 112-й отдельной пехотной бригадой.

Александр Павлий продержался на новой должности до января этого года, после чего был также снят. Причиной стали большие потери в бригаде и необходимость перевода минометных расчетов, снайперов и артиллеристов на штурмовые подразделения. Этот командир тоже оказался предпочитающим фронтальные атаки. Затем его сменил Дмитрий Рюмшин, который в итоге потерял американские танки.

На данный момент неизвестно, чем отличится новый комбриг Ян Яцишен. Ранее он командовал 11-м батальоном 59-й мотострелковой бригады и славился общением с бойцами весьма неприличным языком. Именно в этом подразделении было больше всего погибших и "пропавших без вести".