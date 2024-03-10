Информация об уничтожение еще одной машине в районе Бердычей поступает из различных военных телеграм-каналов

С передовой поступают сообщения, что вновь украинскими войсками потерян очередной американский тяжелый танк Abrams, который был выведен из строя в окрестностях Бердычей на Авдеевском направлении. Этот район является местом боевых действий 47-й бригады вооруженных сил Украины, вооружение которой включает в себя танки данной модели. Согласно полученным данным, это уже четвертый случай уничтожения американской танковой бронетехники российскими силами.

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Из имеющихся сообщений стало известно, что украинский танк Abrams был поражен с применением противотанковой ракеты комплекса "Корнет" бойцами 24-й бригады специального назначения из Новосибирска. Подробности данного инцидента не раскрываются. Однако, стоит отметить, что, помимо четвертого подтвержденного подбитого американского танка, еще две единицы были повреждены. Кроме того, есть информация об уничтожении двух инженерных машин на базе танков Abrams.

"Гонка продолжается. Еще один Abrams танк был уничтожен бойцами 24-й бригады специального назначения из Новосибирска. Он был обнаружен и уничтожен в районе Бердычея", - сообщают различные военные телегра-каналы

Стоить отметить, что Соединённые Штаты передали Киеву 31 танк Abrams M1A1 и 6 инженерных машин, построенных на основе танков Abrams. Все эти танки находятся в арсенале 47-й отдельной бригады, которая была отправлена в район Авдеевки для замедления продвижения российских войск. Несмотря на все меры, предпринятые в Киеве для сохранности американских танков, не удалось достичь успеха. Четыре единицы уничтожены, две повреждены, осталось порядка 25 танков. В свою очередь, российские военные считают, что немецкие танки Leopard-2 куда лучше приспособлены к боевым действиям, чем американские Abrams.