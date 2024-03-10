Данная игра обошла такие проекты как: Spider-Man 2, Alan Wake 2 и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Пока публикуются списки номинантов на BAFTA Games Awards и GDC Awards 2024 года, те, кто следил за предыдущими церемониями награждения игр, выпущенных в 2023 году, не удивятся увиденным лидерам в номинациях. Победители BAFTA будут объявлены 11 апреля, а вручение наград GDC запланировано на 20 марта.

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Хотя Baldur's Gate 3 – одна из самых признанных критиками игр последнего времени – была номинирована как на Golden Joystick Awards, так и на The Game Awards, она заняла третье место на DICE Awards, уступив Marvel's Spider-Man 2 и Alan Wake 2. Тем не менее, ролевая игра Larain Studios стала игрой года на DICE и вернулась на передовые позиции с номинациями как на BAFTA, так и на GDC Awards.

Baldur's Gate 3 получила 11 номинаций на BAFTA, включая три за лучшую мужскую роль в главной роли и две за лучшую мужскую роль второго плана. Другие номинации включают лучшую игру, художественные достижения, мультиплеер, музыку, повествование и выбор игрока EE. "Spider-Man 2" следует за ним с 10 номинациями, включая две за лучшую мужскую роль в главной роли, тогда как "Alan Wake 2" получил 8 номинаций. "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" занимает четвертое место со своими 7 номинациями.

Хотя одни и те же названия игр доминируют в GDC Awards, их рейтинги значительно различаются. Baldur's Gate 3 и The Legend of Zelda разделяют по семь номинаций каждая. Обе игры претендуют на награды "Игра года", "Лучший звук", "Лучший дизайн", "Лучшее повествование", "Лучшая технология" и "Награда за инновации". Кроме того, Baldur's Gate 3 номинирована за социальное воздействие, а The Legend of Zelda - за лучшее визуальное искусство.