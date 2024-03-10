Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Baldur's Gate 3 получила наибольшее количество номинаций BAFTA Games Awards
Данная игра обошла такие проекты как: Spider-Man 2, Alan Wake 2 и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

реклама

  Пока публикуются списки номинантов на BAFTA Games Awards и GDC Awards 2024 года, те, кто следил за предыдущими церемониями награждения игр, выпущенных в 2023 году, не удивятся увиденным лидерам в номинациях. Победители BAFTA будут объявлены 11 апреля, а вручение наград GDC запланировано на 20 марта.

реклама

  Хотя Baldur's Gate 3 – одна из самых признанных критиками игр последнего времени – была номинирована как на Golden Joystick Awards, так и на The Game Awards, она заняла третье место на DICE Awards, уступив Marvel's Spider-Man 2 и Alan Wake 2. Тем не менее, ролевая игра Larain Studios стала игрой года на DICE и вернулась на передовые позиции с номинациями как на BAFTA, так и на GDC Awards.

  Baldur's Gate 3 получила 11 номинаций на BAFTA, включая три за лучшую мужскую роль в главной роли и две за лучшую мужскую роль второго плана. Другие номинации включают лучшую игру, художественные достижения, мультиплеер, музыку, повествование и выбор игрока EE. "Spider-Man 2" следует за ним с 10 номинациями, включая две за лучшую мужскую роль в главной роли, тогда как "Alan Wake 2" получил 8 номинаций. "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" занимает четвертое место со своими 7 номинациями.

  Хотя одни и те же названия игр доминируют в GDC Awards, их рейтинги значительно различаются. Baldur's Gate 3 и The Legend of Zelda разделяют по семь номинаций каждая. Обе игры претендуют на награды "Игра года", "Лучший звук", "Лучший дизайн", "Лучшее повествование", "Лучшая технология" и "Награда за инновации". Кроме того, Baldur's Gate 3 номинирована за социальное воздействие, а The Legend of Zelda - за лучшее визуальное искусство.

#игры #гейминг #рейтинг #baldur&#x27;s gate 3 #bafta games awards
+
Написать комментарий (0)
Игроки Helldivers 2 вызвали неполадки серверов проекта
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВКС РФ начали применять новейшие разновидности бомб-планеров с мотором и повышенной обтекаемостью
3
Россия и Китай подтверждают, что планы строительства ядерного реактора на Луне «почти готовы»
3
ОТРК "Искандер-М" подкараулил мобильную установку ЗРК "Патриот" и поразил её высокоточным прилетом
31
Финляндии нанесен экономический ущерб фанерой из России
2
Спецслужбы Литвы: ВС РФ способны вести активные боевые действия еще минимум 2 года
2
Искусственный интеллект поможет EA улучшить монетизацию игр
2
New Regency Pictures снимет фильм по Watch Dogs
+
Тест на пуленепробиваемость Cybertruck закончился неожиданными результатами
5
Компания Blizzard объявила о расширении поддержки валют в своей платформе Battle.net
1
США вводят санкции против китайского производителя микросхем памяти
5
На утёкших рендерах iPhone 16 Pro появилась новая кнопка Capture, о которой сообщалось ранее
+
БПЛА "Партизан" обретает "сердце" российского производства
+
Samsung Galaxy A52 получает обновление Android 14 с One UI 6.0
+
Представители Marvel заявили, что Говард утка сражался с Таносом в финальной битве на Земле
4
На Камчатке отрасли региона испытывают кадровый голод и предлагают высокие зарплаты специалистам
3
WSJ: Поспешное строительство линий обороны ВСУ знаменует новую фазу спецоперации России
+
В Китае построят подводный тоннель протяжённостью более 16 км
2
"Алмаз-Антей" успешно реализует гособоронзаказ на обновление систем ПВО
+
Пакистан представляет первый произведенный в стране танк Haider.
1
Международный Паралимпийский комитет озвучил условия, на которых российских атлетов допустят на игры
1

Популярные статьи

Почему вам не нужен 4К-монитор, и какую видеокарту купить для народного разрешения 1080р
193
Практика: как я менял местами две установленные и настроенные Windows 10 на паре SSD
17
«Прометей» даёт огня: система ПВО С-500 впервые перехватила гиперзвуковую цель
28
9 самых быстрых игровых процессоров марта 2024 года для энтузиастов и геймеров с мониторами 4К
52
Результаты разгона 192 ГБ ОЗУ DDR5 на AMD Ryzen 9 7950X
10
Обзор The Walking Dead: Destinies
2
Размышления о назначении Залужного послом в Британию
13
США давят на союзников, призывая ограничить поставки чипов в Китай
3

Сейчас обсуждают

Блейд
17:36
Не. Он норм , через неделю уезжает на море , на сезон в детский лагерь работать. Разнорабочим , зп говорит 40к
9 самых быстрых игровых процессоров марта 2024 года для энтузиастов и геймеров с мониторами 4К
Za9c
17:36
Ноуты огонь:) А если серьёзно, прошлые модели тоже грелись, если грузить их по полной. Зато абсолютная тишина и никаких кулеров. На винде к сожалению таких ноутов нет:(
У MacBook Air M3 появились проблемы с перегревом
Иванов Дмитрий
17:34
МКС как по вашему маневрирует ? Рулями ? Да вообще , всё что в космосе летает как то умудряется маневрировать без водуха .
«Прометей» даёт огня: система ПВО С-500 впервые перехватила гиперзвуковую цель
Колючка
17:34
Он тоже инвалид?
9 самых быстрых игровых процессоров марта 2024 года для энтузиастов и геймеров с мониторами 4К
Def
17:34
Ну так а кто единственный нажился на двух мировых войнах, после того как сам же и разжёг их? Фашингтон. И впрыгивал в них под конец только для того чтобы рулить делёжкой и забрать себе самое сладкое.
Американский сенатор заявил, что США должны будут выйти из НАТО, если альянс вступит в конфликт на Украине
Владимир Смыслов
17:33
Великие спецы, дебилы
Спецслужбы Литвы: ВС РФ способны вести активные боевые действия еще минимум 2 года
Иванов Дмитрий
17:31
Ну про спутниковое ТВ я бы так не говорил . Они висят на гео стационарной орбите , а это намнооого выше )) .
«Прометей» даёт огня: система ПВО С-500 впервые перехватила гиперзвуковую цель
Андрей Лебедев
17:30
Неее, у ид кулинга точно максимум 160 ватт что он может рассеять, он выше не для всех корпусов и шумнее. Отличия есть и думаю в тестах этот APNX куда уж лучше себя покажет. Стоит ли переплата в 2к, оп...
Новый компьютерный бренд APNX предлагает российским покупателям кулер премиального уровня для процессоров
Блейд
17:22
Мой кореш . Пиво мне покупает
9 самых быстрых игровых процессоров марта 2024 года для энтузиастов и геймеров с мониторами 4К
Колючка
17:22
Кто это? Твой бойфренд?
9 самых быстрых игровых процессоров марта 2024 года для энтузиастов и геймеров с мониторами 4К
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем