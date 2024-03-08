В начале года мошенники распространили сгенерированное сообщение, с голосом Джо Байдена, призывающее не участвовать на первичных выборах Демократической партии

Президент Соединенных Штатов Америки, Джо Байден, выступил за запрет на имитацию голоса искусственным интеллектом, и это неудивительно, учитывая факт того, что в начале этого года его голос использовался кем-то с целью повлиять на выборы.

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В своем выступлении перед Конгрессом, президент Байден сказал: "Здесь, дома, я подписал более 400 двухпартийных законопроектов. Мне еще предстоит принять мою программу единства." Затем он перечислил некоторые из предложений, которые он намерен реализовать, если будет избран на второй срок: "Ужесточить наказания за торговлю фентанилом, принять двухпартийное законодательство о конфиденциальности для защиты наших детей в интернете, использовать технологии искусственного интеллекта для защиты от опасностей, запретить имитацию голоса искусственного интеллекта и многое другое".

У Байдена есть веская причина выступать за запрет имитацию голоса. В январе избирателям в Нью-Гэмпшире пришло роботизированное телефонное сообщение длительностью 39 секунд с призывом не голосовать на первичных выборах Демократической партии, а "приберечь свои голоса" для президентских выборов в ноябре. Голос, произносящий этот призыв, похож на голос Джо Байдена. Компания Pindrop, занимающаяся обнаружением голосового мошенничества, позже проанализировала звонок и подтвердила его создание с использованием механизма преобразования текста в речь, разработанного ElevenLabs.

Этот инцидент привел к тому, что Федеральная комиссия связи объявила незаконным использование голосов, сгенерированных искусственным интеллектом, в роботизированных звонках в соответствии с Законом о защите потребителей телефонной связи 1991 года. Агентство выразило свою обеспокоенность тем, что такие технологии применяются для обмана и запутывания потребителей путем имитации голосов "знаменитостей, политических кандидатов и членов их семей".