Компания реализовала свыше 21 тысячи автомобилей своего дочернего бренда Aito

Для Aito, бренда, принадлежащего компании Huawei Technologies Co., второй месяц подряд дела идут наилучшим образом в Китае. Это свидетельствует о том, насколько китайские производители смартфонов продвинулись в своем стремлении конкурировать с ведущими автомобильными брендами страны.

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Согласно данным, опубликованным производителем, в феврале Aito отгрузила 21142 автомобиля, превзойдя всех китайских конкурентов, включая даже более уважаемого игрока, Li Auto Inc.

Февральские поставки Li Auto составили 20251 автомобиль, а следующей в списке идет Nio Inc., которая поставила всего 8132 автомобиля, что на 20% меньше, чем в предыдущем месяце. Xpeng Inc., которая увеличивает производство из-за ограничений в цепочке поставок, находится дальше в списке с 4545 электромобилями.

Рост Huawei в рейтингах продаж электромобилей показывает, что этот технологический гигант достиг впечатляющих результатов на самом большом рынке электромобилей в мире. Это также представляет угрозу для других более молодых производителей электромобилей, таких как Li Auto, Nio и Xpeng. Li Auto приносит прибыль только в данный период, в то время как Nio испытывает сложности, с годовым убытком компании, увеличившимся в прошлом году до $2.9 миллиардов.

Лидер рынка, BYD Co., предлагающий и электромобили с аккумуляторной батареей, и подключаемые гибриды, сообщил о ежемесячных продажах в размере 121748 автомобилей. Тем временем поставки Tesla Inc. с шанхайского завода снизились до 60365 единиц - самого низкого уровня за год вследствие ослабления продаж в связи с китайским Новым годом. Из них 30224 были экспортированы, а 30141 остались внутри страны.

Согласно данным, опубликованным Китайской ассоциацией легковых автомобилей в пятницу, общий объем розничных продаж легковых автомобилей, за исключением минивэнов, снизился на 21% в феврале по сравнению с предыдущим годом, до 1.1 миллиона единиц. Это также на 46.2% меньше, чем в январе.

Продажи автомобилей обычно снижаются во время пикового сезона празднования Лунного Нового года, когда люди возвращаются в свои родные города или откладывают покупку автомобилей в ожидании новых стимулов и скидок.