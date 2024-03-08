Однако, обратной стороной, о которой не говорится, являются массовые увольнения сотрудников, с чьей работой справляет искусственный интеллект

Генеральный директор Эндрю Уилсон высоко оценил технологию, заявив, что она сделает EA на 30% более эффективной, одновременно увеличивая монетизацию на 20% в течение следующих пяти лет. При этом, часть разработчиков могут быть уволены за ненадобностью.

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В своем выступлении на конференции Morgan Stanley по технологиям, медиа и телекоммуникациям, Уилсон назвал генеративный искусственный интеллект "захватывающей" технологией, применяемой в EA. Он подчеркнул, насколько генеративный ИИ способен ускорить процесс разработки игры. В качестве примера он привел случай со строительством стадиона для спортивной игры: раньше на это уходило шесть месяцев, но благодаря новым технологиям, этот процесс сократился до шести недель, а в будущем может занять всего лишь шесть дней.

Уилсон также считает, что ИИ может принести пользу как геймерам, так и разработчикам. Он упомянул, что в FIFA 23 игроки могут бегать всего 12 различными способами, в то время как благодаря генеративному ИИ в EA Sports FC 24 у игроков доступно 1200 циклов бега.

Генеральный директор полагает, что генеративный ИИ повысит эффективность EA на 30% в течение следующих пяти лет, а также увеличит базу игроков EA на 700 миллионов человек, как минимум, на 50%. Он считает, что это убедит игроков тратить на игры на 10-20% больше денег, благодаря "подлинно персонализированному контенту".

Подобно многим руководителям компаний, которые рассуждают о преимуществах ИИ, Уилсон утверждает, что сотрудники EA используют технологию для улучшения и ускорения своей работы, а не для ее замены. Однако, недавно EA объявила о сокращении около 670 сотрудников, а также о приостановке выпуска некоторых игр и отказе от будущих IP-адресов.

Утверждения Уилсона о генеративном ИИ, который повышает эффективность и, следовательно, сокращает количество разработчиков, пришли в неподходящий момент. В первые два месяца 2024 года в игровой индустрии уже произошло около 8000 увольнений.