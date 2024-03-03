Ростех планирует возобновить производство данной техники и работает над новейшим подобным самолётом А-100

В Воздушно-Космические Силы России было передано новое воздушное судно для дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. Ранее сообщалось, что Государственная корпорация "Ростех" намерена восстановить полный цикл производства этих военных самолётов, необходимых для обороны Российской Федерации. Помимо этого, предприятия российского оборонного комплекса активно разрабатывают усовершенствованную модель самолета ДРЛОИУ А-100, чтобы в будущем он мог быть принят на вооружение.

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А-50У представляет собой модернизированную версию серийных самолетов А-50. В обновлённой модели установлен современный радар с улучшенными характеристиками для фиксации низколетящих и малозаметных воздушных целей, включая сверхзвуковые средства и вертолеты.

Все использовавшиеся ранее электронно-лучевые трубки в А-50У были заменены на жидкокристаллические дисплеи. Кроме того, были улучшены системы автоматического управления и связи. На борту самолета также размещены комнаты отдыха и кухня. Первый борт данной модификации был передан Военно-космическим силам в 2011 году.

Самолеты ДРЛОИУ имеют важное значение для нашей армии, особенно учитывая активное применение ракет с пассивной системой наведения со стороны вооруженных сил украинских ВС. Эти ракеты летят к источнику излучения и не нуждаются в освещении цели с земли или из воздуха. Они могут поражать цели на расстоянии нескольких сотен километров. Применение самолетов ДРЛОИУ является самым эффективным способом обнаружения и уничтожения таких целей вовремя.