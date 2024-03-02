Данная настройка может улучшить стабильность и общую производительность процессора в игре

Обновление 2.11 для Cyberpunk 2077 внесло уникальную особенность: игрокам предоставлена возможность установить приоритеты для p-ядер в гибридных процессорах, чтобы повысить показатель кадров в секунду и устранить сложности с производительностью. Нововведение, носящее название "hybrid cpu utilization", доступно в подменю игрового процесса. Оно перепрограммирует планировщик ядер в операционной системе Windows, обеспечивая работу Cyberpunk 2077 на производительных ядрах процессора.

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Hybrid cpu utilization включает два режима: автоматический, в котором операционная система выполняет всю нагрузку, и режим "приоритизировать p-ядра", который запускает проекты только на p-ядрах. Идея, лежащая в основе этой настройки, в теории, должна решать проблемы с планированием. Неправильная эксплуатация ядер на процессорах с пониженной производительностью может вызвать некоторые проблемы производительности во время игры.

Первоначальная реализация использования гибридных процессоров в Cyberpunk 2077 была недостаточно хорошей. Эксперты уже протестировали это, используя Raptor Lake i9-13900K и NVIDIA RTX 4080 Super, запустив игру на средних настройках с включенной трассировкой лучей DXR. В ходе тестов были обнаружены существенные проблемы с лагами при активации функции, однако, в обновлённой версии эти проблемы удалось устранить.

В примечаниях к исправлению 2.11 говорится о том, что CD Projekt Red работали с Intel над устранением проблем с лагами. Если у пользователя возникли проблемы и при этом он имеет процессоры Intel 12, 13 или 14 поколения с гибридной архитектурой (p-ядра и e-ядра), то новая функция поможет наладить работу системы. Это не означает, что все игры должны следовать одному и тому же подходу, поскольку некоторые игры могут требовать выполнения определенных задач на электронных ядрах. Однако, наличие более продвинутых инструментов для работы с гибридными архитектурами процессоров может стать все более важным в будущем.