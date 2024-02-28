Самозащищающиеся твердотельные накопители сумеют использовать искусственный интеллект для борьбы с вирусами

Вчера компания IBM опубликовала сообщение о своей новой технологии защиты от вредоносных программ, которая основана на улучшенном искусственном интеллекте. Особое внимание уделено обнаружению и предотвращению программ-вымогателей на твердотельных накопителях с использованием четвертого поколения технологии IBM FlashCore Module. Согласно информации от разработчиков, последняя версия FCM теперь также поддерживает искусственный интеллект, который позволяет обнаруживать и реагировать на угрозы кибербезопасности в режиме реального времени.

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Предыдущие версии FCM уже способны сканировать все входящие данные без потери производительности, но они не обладают расширенными функциями искусственного интеллекта. FCM4 использует машинное обучение для отслеживания статистики каждой операции ввода-вывода и обнаружения угроз, включая программы-вымогатели, менее чем за минуту.

IBM предлагает не только технологию FCM, но и другие самозащищающиеся твердотельные накопители, разработанные компаниями Cigent и Phison, а также более высокопроизводительные методы аппаратной защиты. Кроме обнаружения угроз, IBM также сосредоточивается на использовании программного обеспечения IBM Storage Insights для предупреждения пользователей о любых аномалиях, измеряя такие параметры данных, как сжимаемость, случайность и энтропия. FCM4 собирает данные ввода-вывода в режиме реального времени, а модели машинного обучения используют эти данные для определения возможных угроз. Путем интеграции FCM с программным обеспечением Storage Defender, IBM может использовать искусственный интеллект для операций обнаружения и восстановления данных как на программном, так и на аппаратном уровне.

Несмотря на то, что эти технологии и их разнообразные функции резервного копирования, восстановления и защиты в настоящее время доступны только для высококлассных приложений, обычные твердотельные накопители IBM в будущем могут также получить подобную защиту. Технология FCM и соответствующее программное обеспечение IBM ориентированы на предприятия и профессиональных пользователей, особенно тех, кто работает с высокочувствительной или конфиденциальной информацией.