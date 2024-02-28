Новинка побьёт рекорд частоты в 6 ГГц, достигнув 6.2 ГГц в Turbo Boost

Через несколько месяцев после появления первых слухов о возможной тактовой частоте 6,2 ГГц у процессора 14900ks, утечка спецификаций от пользователя @momomo_us в Twitter во второй раз подтвердила, что 14900ks, вероятнее всего, будет иметь невероятно высокую тактовую частоту. Утверждается, что i9-14900ks станет первым процессором со стандартной тактовой частотой выше 6 ГГц.

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Утечка раскрыла подробные спецификации i9-14900ks, начиная от его тактовой частоты и заканчивая температурными ограничениями, объемом кэша и тепловым дизайном мощности. Если она окажется правдивой, то Intel снова установит рекорд высокой тактовой частоты. i9-14900ks станет первым чипом, способным использовать тактовую частоту Turbo Boost выше 6 ГГц, в то время как более старые флагманские модели компании, такие как i9-14900k и i9-13900ks предыдущего поколения, имеют максимальную тактовую частоту Turbo Boost на уровне 6 ГГц. При этом компания AMD значительно отстает в гонке по тактовым частотам, и ее самый мощный процессор Zen 4 достигает лишь 5,7 ГГц.

Помимо тактовой частоты, данная утечка спецификаций показывает, что i9-14900ks будет иметь все те же характеристики, что и его аналог i9-14900k, включая конфигурацию с 24 ядрами "тетракоза-кор" (tetracosa-core), 32 МБ кэша L2, 36 МБ кэша L3 и интегрированную графику UHD 770. Вполне логично, что предыдущие модели с обозначением "ks" также соответствовали спецификациям сопоставленных им моделей i9-14900k.

Такая тактовая частота, как 6,2 ГГц, явно демонстрирует, насколько успешно Intel извлекает максимум производительности из своих процессорных архитектур. Напомним, что обновление под названием Raptor Lake технически представляет собой дополнение к предыдущему обновлению, и Raptor Lake 13-го поколения является улучшенной версией Alder Lake 12-го поколения. Начиная с i9-12900ks от Alder Lake и заканчивая i9-14900ks, Intel удалось извлечь дополнительные 700 МГц, немного модифицировав конструкцию P-Core и оптимизировав технологический процесс на 7 нм.Однако, также не стоит забывать, что все подобные улучшения отражаются на энергопотреблении процессоров. По имеющейся информации, новый CPU может потреблять аж до 410 Вт.