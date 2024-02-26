Пентагон намерен внедрить качественные электрогенераторы и новейший бортовой Wi-Fi

Украинский конфликт выявил недостаточную защищенность стационарных командных пунктов от противника, особенно в условиях широкого использования разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов. Чтобы справиться с этой проблемой, армия Соединённых Штатов планирует разработать высокомобильные командные пункты, которые смогут быстро передислоцироваться без необходимости сворачивать оборудование.

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В ходе масштабных вооруженных конфликтов необходимо, чтобы командиры могли эффективно управлять в движении и могли перемещаться в необходимый момент времени. В Пентагоне полагают, что войны будущего потребуют от командиров высокой мобильности и гибкости. Однако, в настоящее время выявлено два ключевых недочета с применением существующих командных пунктов: отсутствие мобильных источников питания и хромающая ненадежность работы беспроводной сети.

Армия планирует внедрение генераторов на одном или двух транспортных средствах и внедрение новейшего бортового Wi-Fi, который будет работать эффективно только при прямой видимости. Когда данные проблемы будут решены, армия сможет обеспечить модульность командных пунктов и изменять конфигурации в зависимости от задачи.

В то же время, Пентагон подчеркивает, что офицерский состав должен быть готов к применению новой тактики управления вооруженными силами. По новым стандартам работы высокомобильных командных пунктов, должности командира подойдут не каждому.