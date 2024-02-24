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Zelikman
Поступают сообщения, что российские войска выбивают ВСУ из поселка Ласточкино
Информация поступает и от российских источников, и от украинских, но официального подтверждения пока нет

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  На протяжении дня несколько военных telegram-каналов сообщают о том, что подразделения российской армии освободили посёлок Ласточкино на Авдеевском участке. Однако, пока не поступило официального подтверждения данной информации от Министерства Обороны.

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Военные журналисты информируют, что армия в настоящее время находится на территории Ласточкино. Прежде в этой местности происходили ожесточенные бои с киевскими вооруженными формированиями. Вчера поступили сведения от источников со стороны Украины о том, что Вооруженные Силы РФ, не планируя захватить Ласточкино, решили обойти этот населенный пункт, продвигаясь в западном направлении в сторону Орловки.

  Ласточкино расположено к северо-западу от Авдеевки, к северу от Северного, о боях в котором также сообщалось ранее, и к северо-востоку от Тоненького, куда в данный момент отступает часть украинской военной группировки. Стратегическое значение Ласточкино для российских войск весьма велико, так как данный населенный пункт находится на дороге, связывающей Авдеевку и Орловку, где расположена значительная украинская военная группировка.

  На данный момент российские вооруженные силы продолжают наступление в западном направлении от Авдеевки, стремясь нанести поражение украинским формированиям, которые отступили из ранее освобожденных территорий. Обстановка в этом районе фронта остается сложной для оппонента, периодически военные корреспонденты докладывают о новых освобожденных населенных пунктах, однако иногда эта информация оказывается недостоверной. Поэтому мы продолжаем следить за оперативной обстановкой вокруг Ласточкино.

#сво #всу #армия #бои #авдеевка
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