ВПК страны готовит заменить их своим аналогом Drdo Datran 1500

В связи с началом проведения Специальной Военной Операции на Украине, промышленность Германии была перегружена нуждами от Киева, и оказалась не готова обслужить потребности всех зарубежных клиентов, которым требовались двигатели семейства MTU.

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Особенно сильным дефицитом страдала индийская военная машина. Основные танки Arjun оснащались двигателями MTU MB 838 КА-501. Однако, запасы этих силовых агрегатов и запчастей к ним быстро иссякали. В связи с этим, были начаты работы по их замене на отечественные. Для этого были привлечены силы и средства специализированного агентства DRDO (аналог российского "Ростеха").

Силовая установка Drdo Datran 1500, созданная собственными силами, постепенно приближалась к готовности для использования в индийских обт (основных боевых танках). Однако, не стоит ожидать быстрой замены. Переход на новую силовую установку станет долгим путем к полной модернизации танков.

Как сообщает издание IDRW, мощность силовой установки Drdo Datran 1500 превосходит мощность двигателей MTU на 100 лошадиных сил. Стало известно, что процесс интеграции новой силовой установки сопровождается решением целого ряда сложностей. В первую очередь, отличаясь от компактных двигателей MTU с угловой компоновкой, двигатель Datran требует изменений в моторном отсеке танка Arjun. Прогнозируемое время на внесение этих изменений – два года, включая обширное испытание и проверку.

Вторым фактором является, необходимость поэтапной интеграции. Первые испытания силовой установки уже прошли в 2023 году, и есть намерения провести новые испытания совместно с партнёрами. После окончательной доработки, двигатель будет опробован на прототипе танка Arjun для изучения ходовых качеств.

После того, как силовая установка Datran 1500 продемонстрирует свою эффективность на танке Arjun, Индия хочет заменить российские силовые установки танков Т-90 на новые индийские модели. Ожидается, что индийские двигатели начнут устанавливаться на данную технику с 2027-2028 годов.



