Бойцы сперва обездвижили технику, а затем навели огонь артиллерии и уже после этого начали отрабатывать по украинских военным

На одном из участков на линии соприкосновения под Купянском снайперы из 1-й гвардейской танковой армии сумели на расстоянии около 2 километров остановить передвижение военной техники ВСУ, тем самым нарушив смену и эвакуацию украинских военных с операционной базы. Сообщается, что снайперы использовали крупнокалиберные снайперские винтовки "Корд", которые позволили точно поразить транспортные средства украинских войск на расстоянии 1,8 километра. После небольших корректировок, огонь был перенесен на личный состав ВСУ. Этот этап борьбы завершился благодаря артиллерийским ударам.

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Уже не первый раз огневые позиции на расстоянии до 1,8 километров оказывались эффективными против украинских войск. ВСУ, оперирующие на колесной технике, двигаются быстро по хорошо подготовленным дорогам. В целях достижения огневого превосходства и его уничтожения, применяется тактика поражения радиаторов, стрельбы по остекленным поверхностям и прокол колес. Бойцы демонстрируют различные методы замедления колон, чтобы дать возможность артиллерии эффективно отработать по технике и военным.

Тяжелые снайперы поражают цели дальнобойными крупнокалиберными винтовками российского и иностранного производства, включая ASVK-6В7 "Корд" калибра 12,7 мм, которая была принята на вооружение в 2013 году. Винтовка предназначена для поражения целей на расстоянии до 2 километров.