Компании игровой индустрии чаще делают ставку на многопользовательские игры

С учетом того, что геймеры все чаще придерживаются тех проектов, в которые они играли годами, лидеры игровой индустрии с 184-миллиардным оборотом решаются на массовые сокращения сотрудников и отмену более рисковых проектов.

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За последние два месяца более 6 400 работников игровой индустрии остались без работы в таких компаниях, как Microsoft Corp., Embracer Group AB и Riot Games, подразделение Tencent Holdings Ltd.

Генеральный директор Riot, Дилан Джадеджа, в январе сократил 530 должностей, заявив, что компании необходимо сосредоточиться на "основе нашего бизнеса", включая уже существующие хиты, вроде "League of Legends" 2009 года.

"Менеджменту пришлось принимать трудные решения, когда наши ставки не сработали, как мы надеялись", - написал он в записке для сотрудников.

Embracer отменила игру из серии Deus Ex после двух лет работы и уволила разработчиков в прошлом месяце. В январе Microsoft уволила 1 900 сотрудников своего игрового подразделения. Среди потерь - игра на выживание Odyssey , которую закрыли после шести лет разработки в недавно приобретенном подразделении Activision Blizzard.

"Начать что-то совершенно новое - одна из самых сложных вещей в игровой индустрии", - заявил представитель Blizzard, Эндрю Рейнольдс.

По мнению аналитиков, растущая осторожность частично связана с высокой стоимостью создания крупномасштабных игр, которые отвечают ожиданиям современных игроков по масштабу и графической составляющей. Затраты на разработку стремительно возрастают, что усложняет выпуск популярных игр. Оптимизм руководителей по поводу продолжения игрового бума, вызванного пандемией, также потихоньку спадает.

"Разработка премиум-игр всегда была рискованной, но основная проблема заключается в том, что продавцы не зарабатывают деньги на играх, проданных в сумме 3 миллионов копий", - заявил аналитик Wedbush Securities Inc., Майкл Пэчтер.

Раньше для создания блокбастера требовалось около 100 человек и примерно 30 миллионов долларов, а сегодня это уже около 400 человек и 200 миллионов долларов, по словам Пэчтера. Разработка игры может растянуться на восемь лет.

Многопользовательские игры привлекают потребителей, а компании сосредотачивают внимание на них, поскольку такие игры могут увлечь людей на много часов в любой точке мира. Такие игры, как Fortnite от Epic Games Inc., часто обновляются новыми персонажами и историями, что мотивирует игроков совершать регулярные покупки внутри игры. Опрос, проведенный компанией Griffin Gaming Partners в 537 студиях, показал, что 95% из них занимаются разработкой подобных игр.

Даже компания Walt Disney Co. недавно объявила, что инвестирует 1,5 миллиарда долларов в Epic для создания связанной с миром Disney вселенной Fortnite.