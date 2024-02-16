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Zelikman
Sony рассматривает возможность выпуска PS5 Pro без дисковода стоимостью в $499
Эксперты считают, что переход с PS5 на PS5 Pro будет более простым, за счет полной совместимости всех аксессуаров консолей, чего не было с предыдущим поколением

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  Согласно последним данным, в следующем месяце Nintendo планирует представить новое поколение консоли Switch, а теперь появилась информация о том, что Sony готовит интересные обновления для PS5 к наступающим праздникам.

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  Популярный YouTube-канал Moore's Law is Dead (MLID) недавно затронул эту тему и считает, что Sony рассматривает возможность выпуска PS5 Pro без дискового привода, то есть полностью цифровой версии консоли, которая будет стоить $499. Это на $50 дороже, чем существующая версия PS5. Кроме того, по подсказке подкастеров, Sony может снизить цену на PS5 Slim до $400, если это будет иметь смысл.

  Интересное изменение, которое Sony может внести, это сделать съемный дисковод совместимым с PS5 Pro Digital Edition, чтобы покупателям не нужно было приобретать аксессуар повторно при переходе от стандартной цифровой версии на Pro Digital. Ранее появились слухи о том, что PS5 Pro получит 4-нм APU. Отчеты утверждают, что эта консоль будет основана на архитектуре AMD Zen 2 с 8 ядрами и будет поставляться с 56 вычислительными блоками и 16 ГБ GDDR6 на шине 256 бит.

  По мнению подкастеров, переход с PS5 на PS5 Pro будет более плавным, чем переход с PS4 на PS4 Pro, и, судя по всему, этот процесс не будет вызывать разочарование. Улучшения могут включать более высокую частоту кадров в играх при тех же настройках или повышение разрешения игр до 4K. Кроме этого, MLID пересмотрел слухи о возможном появлении PlayStation Handheld (Vita 2), которые появились ранее в этом месяце. До предполагаемого выхода устройства осталось не менее двух лет, и известно только то, что оно будет оснащено пользовательским APU от AMD.

  MLID предлагает два возможных варианта: либо это будет портативное устройство, способное воспроизводить все цифровые игры PS4 и упрощенные версии PS5 Pro, либо, возможно, это будет карманный вариант PlayStation 6. Любой из этих вариантов может привлечь внимание многих игроков, особенно тех, кто любит играть в игры в дороге.

#игры #sony #технологии #playstation 5 #гейминг #amd zen 2
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