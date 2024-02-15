Военнослужащие 1-й славянской бригады установили триколор на одном из мощнейших укрепрайонов Авдеевки

С Авдеевского направления поступили благие вести: российские подразделения сумели взять под контроль мощный укреплённый район "Зенит", который находится южнее Авдеевки. Об этом сообщают как журналисты с российской стороны, так и украинские корреспонденты.

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По имеющимся в настоящее время данным, штурмовым подразделениям из 1-й славянской бригады удалось занять территорию к Югу от населённого пункта Авдеева. Согласно украинским ресурсам, это самый мощный укрепленный район, который был построен в 2015 году и включал в себя подземные сооружения. Однако, российским войскам удалось его взять, практически окружив его. В интернете уже появились фото и видео, подтверждающие захват этого укрепрайона, на котором теперь развеваются российские флаги.

Бойцы из 1-й славянской бригады Вооруженных Сил РФ установили триколор на территории укрепленного района "Зенит", также известного как бывшая военная часть А-1428. Бои за эту территорию начались в декабре 2022 года, а ее значимость стала известна еще в 2015 году.

О судьбе военных, находившихся в этом укрепрайоне, пока нет информации. Есть данные о том, что часть из них была взята в плен, а другие смогли выбраться, поскольку окружение не было полным, и у них был выход в сторону Авдеевки. Однако, эти сведения пока не получили официального подтверждения. Чтобы продвигаться дальше в Авдеевке, российским бойцам необходимо захватить укрепрайон "Чебурашка", блокирующий путь к микрорайону "Химик".

Тем временем поступили данные о том, что военнослужащие ВСУ начали постепенно покидать свои позиции на Востоке и Юге города, уходя ближе к непокоренным российским войскам территориям по проселочным дорогам.