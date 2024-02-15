Сообщается, что атака была осуществлена западными реактивными системами залпового огня RM-70 Vampire

Вооруженные Силы Украины ударили ракетами по Белгороду и нанесли существенные повреждения торговому центру, расположенному в одном из районов города. В настоящий момент есть информация, что в результате прилёта ракет погибло шесть человек, а десять получили ранения. Однако, эти данные пока не окончательные, так как экстренные службы продолжают свою работу на месте происшествия.

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Согласно информации из местных источников, основной удар пришелся на район Харьковской горы, который является одним из наиболее старых районов города. В результате обстрела пострадали улицы Спортивная и Плеханова. Один из снарядов украинской армии приземлился на школьном стадионе рядом с обстрелянным торговым центром. Там же получил ранение один из пострадавших, его срочно доставили в больницу. По информации Минобороны, ВСУ использовали РСЗО "RM-70 Vampire", и российская ПВО перехватила 14 реактивных снарядов.



