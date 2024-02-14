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Zelikman
Sony пересмотрела свои прогнозы по продажам PlayStation 5
Компания уже не надеется достичь показателей в 25 миллионов единиц за финансовый год

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  Игровое подразделение Sony за третий финансовый квартал 2023 года установило рекордный уровень выручки. За этот период было продано 8,2 миллиона консолей PlayStation 5, что позволило общему количеству проданных консолей достичь отметки в 54,7 миллиона. PlayStation 5 в настоящее время занимает 15-е место в списке самых продаваемых консолей всех времен, находясь между SNES с результатом в 49,1 миллиона и Xbox One с результатом в 58 миллионов.

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  Однако, продажи PlayStation 5 за финансовый год составляют 16,4 миллиона, что означает, что в последнем квартале необходимо продать еще около десяти миллионов устройств, чтобы достичь исходной цели Sony в 25 миллионов продаж. Поэтому компания пересмотрела свою годовую цель и снизила ее на 4 миллиона до уровня в 21 миллион единиц.

  Как известно, модель PlayStation 5 больше не будет продаваться после того, как закончится текущий запас, и на рынке останется только Slim-модель, выпущенная в ноябре. Владельцы PlayStation 5, ожидавшие выпуска новых игр, связанных с такими франшизами, как God of War или Spider-Man, остались разочарованными.

  "Что касается программного обеспечения от сторонних производителей, мы продолжаем стремиться к разработке высококачественных продуктов и игровых сервисов. Однако, несмотря на то, что большие проекты находятся в разработке, мы не планируем выпускать новые основные игры по существующим франшизам в следующем финансовом году", - сообщили в компании.

  По слухам, Sony планирует выпустить PlayStation 5 Pro в 2024 году. Ожидается, что производительность растеризации увеличится на 50-60% при одновременном удвоении производительности трассировки лучей. Модель Pro также должна будет оснащена аппаратной технологией масштабирования, аналогичной DLSS.

#игры #sony #playstation 5 #гейминг #компания
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