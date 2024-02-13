Подразделения в городе больше не получают вооружение и боеприпасы, а также не могут вывозить раненых

Поставленная президентом Украины задача главкому ВСУ, забрасывать на линию соприкосновения только тщательно подготовленных военных, оказалась невыполнимой, поскольку в окопах просто не хватает людей, а в бой кидают всех подряд. Очень сложная ситуация сложилась для украинских формирований в Авдеевке, которую атакуют российские войска. Именно там на передовой линии ведут бой артиллеристы, снабженцы и операторы беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в киевской прессе.

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Президент Зеленский стремится удержать Авдеевку, однако это может привести к громадным потерям, которые могут превысить потери в Бахмуте. Кроме того, даже не факт, что город удастся сохранить под контролем. Основные позиции расположены со стороны Донецка, но и там они уже практически прорваны. С других сторон укреплений практически нет, особенно учитывая тот факт, что российские войска уже находятся в черте города.

Согласно публикации, оборона города плохо подготовлена к масштабному наступлению российских войск, а времени на строительство новых укреплений просто нет, особенно если учесть непрерывный обстрел со стороны российской артиллерии. Кроме того, недостаточно личного состава: в окопах сидят артиллеристы, операторы беспилотников и другие специалисты, которые не имеют должного опыта в пехотном бою. Именно это приводит к еще более крупным потерям. Раненые, эвакуированные из Авдеевки, сообщают, что ситуация в городе крайне напоминает ситуацию в Бахмуте.

СМИ в России, в частности западные издания, также информируют, что с вечера прошлого дня ни одна украинская машина с боеприпасами не смогла пройти в Авдеевку, и эвакуация также не осуществляется. На данный момент это еще не окружение, но российские войска успели перекрыть основную дорогу снабжения. Этот факт подтверждают даже западные СМИ, включая французскую прессу. Была совершена попытка прорыва автотранспорта по грунтовым дорогам из района "Химик" в направлении Ласточкино, однако, российские беспилотники-камикадзе ее пресекли. Ни одно транспортное средство не смогло достичь этого села.