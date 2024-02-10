Англоязычный блогер попробовал разогнать систему на новом Ryzen 7 8700G

Профессиональный оверклокер Skatterbencher недавно провел "прокачку" платформы на Ryzen 7 8700G, используя различные методы. С помощью комбинации материнской платы ASUS ROG Strix X670E-I Gaming WiFi и оперативной памяти G.Skill Trident Z5 DDR5-6400, работа началась с использования функций Precision Boost Overdrive (PBO) 2 и AMD Expo, которые повысили производительность на 26% в некоторых тестах.

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Затем Skatterbencher настроил разгон графического ядра 780M и переключился на настройку Expo Tweaked для памяти. Эти изменения принесли небольшой прирост производительности по сравнению с первым набором улучшений. Были произведены ручные настройки, которые позволили немного увеличить мощность. Skatterbencher установил стабильную частоту в 3,15 ГГц при напряжении 1,2 В, что привело к улучшению AI Benchmark на 39,09% по сравнению со стандартной конфигурацией.

После этого, Skatterbencher применил настройки, использованные в предыдущем руководстве, для разгона процессора до 5350 МГц, что немного повысило производительность системы. В итоге специалист заменил память на более быстрый комплект и улучшил тайминги. Хотя эти настройки не полностью стабильны, они подчеркивают преимущества настройки таймингов в плане производительности.

Полностью настроенная, но не совсем стабильная, система показала улучшение результатов FurMark 1080p на 61,14% по сравнению со стандартными настройками. В игре Shadow of the Tomb Raider разогнанная система работала на 50% быстрее.

В конце концов, оверклокер отметил, что он не был особенно впечатлен результатами разгона iGPU 780M. По его мнению, это частично связано с тем, что AMD уже максимально увеличивает частоту "из коробки", что является неплохим результатом. Однако, он был впечатлен тем, как система реагировала на настройку памяти, и считает, что опытный оверклокер может достичь еще больших результатов с данной конфигурацией.