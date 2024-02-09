Администрация Байдена намерена недопустить лидерства Китая в этой области

Администрация Джо Байдена намерена создать центр по разработке полупроводников на сумму 5 миллиардов долларов. Целью такой инициативы является поддержка инноваций в области разработки микросхем и аппаратного обеспечения в Соединённых Штатах, а также противодействие попыткам Китая захватить лидирующие позиции в отрасли.

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Представители администрации планируют официально создать Национальный центр полупроводниковых технологий (NSTC) в пятницу. Это будет второе крупное вложение в исследования и разработки после Закона о микросхемах 2022 года и инициативы по усовершенствованной упаковке на сумму 3 миллиарда долларов.

Консорциум планирует инвестировать сотни миллионов долларов в развитие рабочей силы и уже в начале марта откроет прием заявок на финансирование исследовательских грантов, как сообщила заместитель министра торговли по стандартам и технологиям доктор Лори Э. Локаскио.

Официальные лица работают над тем, чтобы не дать Китаю извлечь выгоду из исследований, финансируемых NSTC. Они также стремятся заполнить пробелы в исследовательской экосистеме США в областях, таких как упаковка и аппаратное обеспечение, так как электронные компоненты стали ключевым полем соперничества между США и Китаем.

"Они в настоящее время активно инвестируют в разработку и производство микросхем в Китае, что делает их нашим основным конкурентом. Мы очень серьезно задумываемся о том, как поставить правильные барьеры в рамках нашего финансирования - как защитить интеллектуальную собственность, как разработать программы безопасности исследований", - заявили в ведомстве.

Локаскио отметила, что еще рано говорить о том, будут ли запрещены сотрудничество с китайскими исследователями или университетами в рамках финансирования NSTC, однако безопасность исследований находится в центре внимания американских официальных лиц.