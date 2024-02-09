По мнению генерального директора компании, данная игра является AAA, или даже AAAA проектом

Ubisoft, ранее известная как самый ненавистный бренд видеоигр в мире, снова завоевала расположение широкой аудитории. В этой ситуации гендиректор, Ив Гиймо, выступил в защиту цены в $70 за консольные версии игры "Skull and Bones", которая включает в себя множество элементов игрового сервиса. Он утверждает, что такая цена оправдана, поскольку это "AAA", или даже "АААА" игра.

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Мало игр разрабатывались так долго и сложно, как "Skull and Bones". Ее запуск откладывался шесть раз после первого показа на выставке E3 в 2017 году, а работа над игрой началась еще в 2013 году. Также было объявлено, что игра ушла за рамки бюджета и стоила около $200 миллионов, не говоря уже о многих сменах руководства и перестановках в команде разработки.

В ходе телеконференции с вопросами и ответами, которая состоялась после подведения итогов финансового года Ubisoft за третий квартал 2024 года, Гиймо задали вопрос о подходе "Skull and Bones" к игровому сервису. Звонивший хотел узнать, считает ли Гиймо, что взимать $70/60 за "Skull and Bones" - хорошая идея, учитывая ее ориентацию на игровой сервис, или было бы лучше сделать ее бесплатной игрой, чтобы привлечь больше игроков и помочь создать онлайн-сообщество. Гендиректор заявил, что масштабы игры и ее "AAA" статус оправдывают цену.

"Вы увидите, что 'Skull and Bones' - полноценная игра. Это очень большая игра, и мы уверены, что игроки оценят ее качество и полноту. Это действительно полноценная "AAA", или даже "AAAA" игра, которая принесет пользу в долгосрочной перспективе", - заявил Гиймо

Открытая бета-версия "Skull and Bones" в настоящее время активна и продлится до 11 февраля. Уверенность Гиймо в том, что игра будет стоить своих денег, может быть неуместной, учитывая, что многие игроки отмечают ее как игру со средним уровнем геймплея и даже в определенной степени скучной, поэтому она была даже названа "Тупой и Кости".