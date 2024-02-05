Хан Чан Джун был одним из соратников До Квона, в момент, когда случилась обрушение проекта Terra Luna

Хан Чан Джун, бывший финансовый директор Terraform Labs, и его партнер опальный криптомагнат До Квон, были экстрадированы из Черногории в Южную Корею. Они были оба арестованы в прошлом году.

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Правительство Черногории сообщило, что они передали Хана Чан Джуна в Южную Корею по запросу соответствующих властей его родной страны. Опубликованная фотография показывает Хана в окружении двух людей в масках, сделанную в аэропорту недалеко от столицы Подгорицы.

До Квон остается под стражей, пока власти не примут решение о том, отправлять его в Южную Корею или в США. Обе страны хотят его экстрадиции по обвинению в мошенничестве. Адвокат Горан Родич, представляющий обоих мужчин, подтвердил экстрадицию Хана в текстовом сообщении.

Министр юстиции Черногории Андрей Милович заявил по телефону, что еще не принято решение, в какую страну экстрадировать До Квона. До Квон является создателем стабильной монеты TerraUSD, которая рухнула в мае 2022 года. Этот случай привел к потере как минимум 40 миллиардов долларов инвесторам и ускорил спад на рынке криптовалют.

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Хана Чан Джуна передали южнокорейским властям после отбытия четырехмесячного тюремного срока, который был вынесен черногорским судом за попытку покинуть Балканскую страну с фальшивым паспортом. В результате процедуры экстрадиции он провел более четырех месяцев в тюрьме.