По мнению исполнительного директора компании, благодаря этому Зелёный гигант будет и дальше одним из лидеров индустрии

Исполнительный директор компании Nvidia, Дженсен Хуанг заявил, что государства всего мира, стремящиеся развить и управлять собственной инфраструктурой искусственного интеллекта, будут способствовать увеличению спроса на товары его компании.

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Хуанг отметил, что различные страны, включая Канаду, Японию, Индию и Францию, говорят о необходимости вложений в развитие "суверенных возможностей искусственного интеллекта". Он подчеркнул, что для этих стран важно иметь доступ к своим естественным ресурсам, таким как данные, и использовать их на благо своей страны. Признание суверенных возможностей искусственного интеллекта имеет глобальное значение.

Во время интервью в Канаде, где расположены ведущие академические институты, которые внесли существенный вклад в развитие искусственного интеллекта, Хуанг отметил, что страна сталкивается с растущей потребностью в суперкомпьютерах для извлечения выгоды из работы своих ученых. Хуанг, являющийся сооснователем разработчика чипов Nvidia, на протяжении нескольких месяцев высказывался о важности хранения ценных данных и разведданных на местном уровне. Такой подход к развитию искусственного интеллекта способствует расширению центров обработки данных, требующих всё большего количества оборудования Nvidia.

Ожидается, что Nvidia удвоит свои продажи благодаря инвестициям в искусственный интеллект со стороны таких крупных клиентов, как Microsoft, Meta Platforms, Alphabet и Amazon. Теперь компания собирается нарастить свою клиентскую базу, убеждая правительственные учреждения и корпорации создавать собственную инфраструктуру.

Хуанг подчеркнул, что благодаря компьютерной технологии искусственного интеллекта, практически каждая страна станет частью этого рынка. Nvidia планирует использовать данные возможности, чтобы стать ведущей компанией по выручке в индустрии чипов к следующему году.

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Согласно общим ожиданиям, Nvidia является исключением среди технологических компаний, успешно преуспевших в области искусственного интеллекта. Благодаря значительному росту доходов от искусственного интеллекта, Nvidia превратилась в крупнейшего выгодоприобретателя.