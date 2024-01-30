По словам представителей компаний, под видом выполнения требований ЕС Apple вводит новые "мусорные сборы"

Согласно новым правилам, опубликованным компанией Apple, для некоторых разработчиков приложений может быть сокращена или полностью исключена комиссия в размере 30% в App Store. Если производитель приложений решит распространять их через стороннюю торговую платформу, то он сможет избежать такого налога со стороны Apple, если у него будет установлено менее миллиона устройств.

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Допустим, у небольшого разработчика есть 900 000 загрузок приложения в странах ЕС и годовой доход в размере 5 миллионов долларов. В данном случае, при использовании альтернативного App Store и метода оплаты, разработчик ничего не должен будет платить Apple. Более того, компания также могла бы воспользоваться альтернативным магазином вместе с App Store, получая сниженную комиссию в размере 10-17%, вместо обычных 30%, если бы они хотели расширить свои возможности в распространении продукта.

Так почему же разработчики, вроде Epic Games и Spotify, негативно отзываются о новых правилах, называя их "мусорными сборами" и "вымогательством"?

Новая структура DMA App Store подразумевает, что разработчики, у которых установлено более миллиона приложений, должны платить 0,50 евро (0,54 доллара США) за базовую технологию (CTF) за каждую загрузку, превышающую один миллион. Это также относится к обновлениям приложений. Таким образом, если у пользователя есть старое, неиспользуемое приложение, которое автоматически обновляется, разработчик все равно находится в эмбарго из-за этой технологии CTF. При желании, разработчики могут согласиться с существующими правилами App Store.

Однако большая часть разработчиков возмущается, утверждая, что такие правила являются антиконкурентными и даже незаконными. Генеральный директор Epic, Тим Суини, назвал технологию CTF "мусорными сборами".

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"План Apple по отмене нового европейского закона о цифровых рынках является еще одним примером того, как компания намеренно игнорирует требования. Apple заставляет разработчиков выбирать между эксклюзивностью App Store и условиями, что, согласно DMA, является незаконным, или принять новое, также незаконное, антиконкурентное соглашение", - заявил Тим Суини.