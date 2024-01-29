С 2020 года контрабандисты перевезли товаров на 11.6 миллионов долларов

Главное таможенное управление Сеула объявило, что в течение трех лет, начиная с августа 2020 года, граждане Южной Кореи незаконно ввозили в Китай полупроводниковые интегральные схемы американского производства.

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Процесс начался с законной покупки чипов, которые затем были импортированы в Южную Корею компанией "А", которая законно распространяет зарубежные электронные компоненты в стране, свидетельствует BusinessKorea. Затем чипы были нелегально ввезены в Китайскую Народную Республику 144 различными рейсами воздушного транспорта без декларации на таможне. Компании "А" удалось избежать подозрений, заказав у официальных дистрибьюторов больше чипов, чем требовалось, и контрабандой перевозить их в Китай небольшими партиями, маскируя их под образцы продукции.

Чипы, необходимы для преобразования аналоговых сигналов в цифровые, ограничены в экспорте и импорте из-за своего потенциального использования в производстве оружия. Компания "А" контрабандой ввезла в азиатскую страну 96 тысяч чипов стоимостью 11.6 миллиона долларов, из которых 53 тысячи были классифицированы как стратегические товары стоимостью 8.8 миллиона долларов. Фирма скрыла деньги, вырученные от продажи чипов, подделывая документы для банков, неправильно декларируя стоимость компонентов на таможне и используя методы отмывания денег.

Генеральный директор и руководители компании "А" были переданы в прокуратуру Центрального округа Сеула с обвинением в нарушении закона о внешней торговле, закона о таможне и закона о сокрытии доходов, полученных преступным путем. Неизвестно, что случилось с контрабандными чипами после их прибытия в Китай.

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Контрабанда чипов в Китай продолжается уже несколько лет, чаще всего она совершается частными лицами, пытающимися избежать уплаты налогов на импорт. Однако масштабы этой трехлетней южнокорейской операции превосходят все прежние случаи.