Сообщается, что денежные средства получат Intel, TSMC и Samsung





По словам знающих людей, Соединённые Штаты планируют объявить о крупных грантах на производство чипов к концу марта. Это откроет возможность направить миллиарды долларов производителям полупроводников в попытке стимулировать внутреннее производство.

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Награды, которые должны быть вручены корпорации Intel и другим производителям микросхем, станут центральным элементом закона о микросхемах и науке. Согласно этому закону, США выделяют 39 миллиардов долларов в виде прямых грантов для оживления производства в стране.

Компания Intel заявила, что скорость продвижения в проектах расширения, включая планируемый объект в штате Огайо, будет определяться полученными грантами. Этот объект станет крупнейшим в мире. Ожидается, что зарубежные производители микросхем, такие как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и Samsung Electronics Co., также получат часть финансирования, которое поможет им оплатить заводы в США.

Однако деньги поступают медленно. Через год после того, как президент Байден подписал закон о знаковой инициативе, было объявлено всего о двух небольших грантах. Восстановление баланса производства чипов в США является ключевым элементом экономической программы Байдена перед ноябрьскими выборами. Это обещает создание тысяч хорошо оплачиваемых рабочих мест на заводах в новых производственных центрах по всей стране.





Ожидается, что гранты будут объявлены до выступления президента Джо Байдена о положении страны 7 марта. Министр торговли Джина Раймондо заявила, что ее агентство планирует в этом году выделить около дюжины наград, включая несколько многомиллиардных грантов на поддержку передовых предприятий по производству чипов. Эти премии могут представлять собой комбинацию грантов, кредитов и кредитных гарантий, и покроют до 15% стоимости проекта.

Для производителей чипов эти выплаты помогут смягчить финансовые последствия строительства объектов, стоимость которых может достигать 30 миллиардов долларов, но которые устареют в течение десятилетия. Полупроводниковые компании инвестировали в США более 230 миллиардов долларов за последние годы, при условии, что они получат государственную поддержку.

Главный исполнительный директор Intel Пэт Гелсингер выступил ведущим лоббистом для получения этого финансирования. Его компания, которая когда-то была крупнейшим в мире производителем микросхем, отстала от конкурентов, и строительство является частью плана возрождения для Гелсингера.

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Intel строит или планирует строительство заводов в штатах Аризона и Огайо, а также нового завода в Германии, где генеральный директор рассчитывает на европейскую поддержку. Крупнейший в мире производитель чипов TSMC планирует потратить 40 миллиардов долларов на строительство двух производственных предприятий в Аризоне. Однако компания отложила начало производства на обоих объектах из-за проблем с рабочей силой и расходами.