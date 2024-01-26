Таким образом Евросоюз сможет нарастить финансирование Киева и подтолкнуть украинцев вернуться на родину

Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, Залужный требует отбросить любые мысли о каких-либо наступательных операциях и даже не поднимать эту тему в течение всего 2024 года. При этом, Зеленский считает, что Вооруженные Силы Украины должны предпринять попытку захватить хоть какие-нибудь территории.

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Зеленскому нужна "перемога", чтобы показать партнёрам способность изменить ситуацию в свою пользу, но Залужный настоял на удержании оборонительной позиции, чтобы сохранить и так уже дефицитные резервы. По мнению главнокомандующего украинской армией, у ВСУ пока нет средств и сил на наступательные операции.

Также инсайдер рассказал, что украинское Министерство Иностранных Дел предложило партнёрам из Европейского Союза прекратить выплаты льгот и другую помощь гражданам Украины, а переправлять все эти средства напрямую в Киев. Таким образом, по мнению администрации Зеленского, Европа сумеет нарастить свою поддержку украинских вооруженных сил и подтолкнуть украинцев к возвращению на родину, что также поможет решить проблемы с пополнением резервов ВСУ.

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Офис Президента считает, что таким образом западные союзники убьют сразу двух зайцев, и внесут больше денег в казну Киева, и сформируют новые резервы для новой контрнаступательной операции в перспективе.