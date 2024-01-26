По имеющимся данным, гендиректор OpenAI переговорит с представителями Samsung Electronics во время визит в Южную Корею

Как сообщает американское издание Bloomberg, Сэм Альтман, главный исполнительный директор OpenAI, в настоящее время находится в Южной Корее, где он планирует обсудить возможность производства чипов для искусственного интеллекта.

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В ходе своего визита он посетит заводы Samsung Electronics Co. в Пхентхэке и встретится с руководителями различных подразделений компании, включая производство полупроводников. После успешного выпуска ChatGPT, интерес к искусственному интеллекту значительно возрос, что привело к значительному спросу на вычислительные мощности и процессоры, необходимые для работы этих приложений. OpenAI также испытывает нехватку чипов для своих нужд.

Цели визита Альтмана в Корею пока еще неясны, однако согласно ранее опубликованной информации, OpenAI планирует привлечь финансирование для строительства сети заводов по производству полупроводников. Сам Samsung также наращивает свой литейный бизнес, предлагая своим клиентам изготовление чипов по их собственным эскизам.

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Южная Корея является одним из лидеров в производстве высококачественных чипов вместе с Тайванем. При этом, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. всё же является самым сильным производителем чипов, работающим с такими компаниями, как Apple Inc. и Nvidia Corp. Ранее Тайвань посетил гендиректор компании Nvidia Дженсен Хуанг, также речь шла о производстве чипов для ИИ. Судя по всему, представители IT-гигантов стремятся лично переговорить с руководством ведущих производителей микроэлектроники. неужели есть какие-то опасения касательно стабильности дальнейших поставок?