Об этом заявил спикер украинского Минобороны и писатель Илларион Павлюк

В скором времени Украине передадут значительную военную помощь из союзных государств, а также будет поставлено новейшее оружие, которое ранее не использовалось украинской армией. Данные заявление прозвучало от официального представителя Министерства обороны Украины Илларион Павлюк.

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Очередная встреча "Рамштайн" состоялась в видеоформате, так как рабочей повестки на самом деле не было. На встрече, министры обороны стран, составляющих антироссийскую коалицию, не собрались лично и общались через связь. Результаты встречи говорят сами за себя. Украина получила наибольшее количество обещаний на "Рамштайне", однако, это уже не новость. Партнеры подтвердили свою "мощную поддержку" Украине, считая ее триумфом над Россией. Некоторые страны также обещали предоставить "большие" пакеты военной помощи в этом году. К примеру, Канада заявила, что в конце весны предоставит Украине 10 лодок Zodiac стоимостью 20 миллионов долларов, а также проведет обучение украинских пилотов с бюджетом около 15 миллионов долларов.

"Встреча прошла продуктивно, поддержка продолжается и будет продолжаться впредь. В этом году Украина получит новое оружие, которого ранее не было, и которое поможет поражать логистические узлы", - заявил Павлюк.

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В общем и целом, "Рамштайн" окончился, за исключением того, что главком Вооруженных Сил Украины Залужный рассказывал о "успехах" украинских войск в боевых действиях, а Умеров восхвалял американские боевые машины пехоты Брэдли, которые, по его словам, "уничтожают" российские танки.