По имеющимся данным, Дженсен Хуанг посетил офисы компании в Шэньчжэне, Шанхае и Пекине

Дженсен Хуанг, сооснователь компании Nvidia, отметил наступление нового года вместе со своими сотрудниками во время своей первой за четыре года поездки в Китай. Визит совпал с возрастающими опасениями по поводу возможности Пекина обойти ограничения, наложенные США на использование чипов.

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Одному из источников, знакомому с ситуацией, удалось рассказать, что Хуан посетил офисы Nvidia в Шэньчжэне, Шанхае и Пекине в начале текущего месяца. На выходных в социальных сетях появились фотографии и видео, на которых видно, как 60-летний Хуанг в яркой традиционной одежде танцует с сотрудниками компании. Пока неизвестно, встречался ли он с другими руководителями или чиновниками во время своего частного визита.

Хуанг отправился в этот тур, о котором китайские государственные газеты сообщили в социальных сетях, потому что продукты искусственного интеллекта Nvidia играют важную роль в технологической гонке между Вашингтоном и Пекином. Хуанг предупредил, что дальнейшая эскалация санкций, направленных на прекращение поставок чипов для искусственного интеллекта, может побудить китайские компании разрабатывать собственные альтернативы. Согласно его заявлению, в долгосрочной перспективе это может нанести вред американским технологическим лидерам. Также, глава Nvidia назвал компанию Huawei Technologies Co. потенциальным конкурентом, особенно после того, как в 2023 году они выпустили в продажу смартфон с собственным процессором китайского производства, что вызвало беспокойство у американского правительства.

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Nvidia, чья рыночная стоимость в 2023 году выросла более чем в три раза, в большой степени благодаря важному вкладу компании в развитие искусственного интеллекта, в этом году продолжает демонстрировать рост, увеличившись на 20%. Инвесторы делают ставку на ее лидерство в данной области. Nvidia разработала версии своих полупроводников для Китая, которые, по их утверждениям, соответствуют наложенным США санкциям, а Вашингтон внимательно следит за этим.